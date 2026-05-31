Население Волгограда постоянно сокращается. Как это остановить?

Последние годы Волгоград балансирует на грани сохранения статуса города-миллионника. Его административные границы менялись, селяне становились горожанами, но отток в другие регионы вновь постепенно сокращал численность населения.
За пять лет, по сводкам Росстата, в Волгограде стало почти на 16 тысяч человек меньше. Попытаемся вместе с жителями и экспертами разобраться, что происходит с городом-героем.
На общем фоне Волгоград неплохо перенес 1990-е годы. Отчасти они даже стали временем расцвета города. Да, здесь не было значимых инфраструктурных проектов развития, но в целом он не воспринимался как глухая провинция. Этому способствовал взлет волгоградского спорта, благодаря которому город регулярно получал положительное освещение в федеральных СМИ.
В эти годы сформировались атлеты, которые завоевывали олимпийские награды в плавании, тяжелой и легкой атлетике. Гремел уже ставший легендарным футбольный клуб «Ротор», были чемпионства в мужском и женском гандболе, в водном поло, за медали боролась баскетбольная команда. Сейчас о таком спортивном уровне, увы, можно только мечтать.
С конца ХХ века пошел застой во всех сферах. Чтобы вы могли представить эмоциональный фон — вот несколько штрихов. Город физически ветшал. Во всех экономических рейтингах он находился где-то на задворках. Социальное напряжение усиливал едва ли не крупнейший в стране разрыв между средними доходами населения и зарплатами чиновников.
Не добавляли оптимизма политические игры с призывами к переименованию города, что для большинства коренных жителей это давно стало неприемлемым. Раздражение вызывали очень плохие дороги — при протяженности города свыше 90 километров это очень серьезный фактор.
Неуютно было волгоградцам. Напомним реальную историю декабря 2013 года. Тогда город накрыл сильнейший снегопад, а трассы почти не расчищались. Выяснилось, что часть снегоуборочной техники была приобретена в лизинг. Администрация вовремя не перечислила платежи, и судебные приставы наложили арест на машины. Прокурорская проверка выявила, что от требуемого количества техники в наличии была только треть. Случился настоящий транспортный коллапс. Чтобы проторить проезд в сугробах, пригнали танк из военной части. Об этом можно когда-нибудь снять комедию… А у волгоградцев негативное восприятие родного города установилось надолго.
— Для меня главным фактором стала зарплата. Уехав из Волгограда, я стал получать в разы больше, — рассказал инженер Андрей Агеев. — Дома таких возможностей не было. Все остальное — решаемо. Можно, конечно, хотеть больше музеев и театров. Но, во-первых, и в Волгограде что-то есть, во-вторых, в город приезжают другие труппы и музыканты, в-третьих, если очень хочется, можно наведаться в столицу, в-четвертых, в конце концов, сегодня очень расширяет досуг интернет. Так что деньги банально решают многое. Однако сейчас вижу, что в 2011 году я уезжал из одного города, а наведываюсь сейчас уже в другой. Перемены есть. Появился, например, красивый стадион, парк, скверы. Но пока этого мало.
Мы идем по улицам. Благоустроенные районы чередуются с разрухой. Даже в центре. По-прежнему лозунгов еще больше, чем реальных дел. Но перемены к лучшему все же очевидны. Это признают и горожане, и гости.
— Ведутся работы по благоустройству, центр города очень похорошел. И люди из других регионов, и иностранцы отмечают позитивные моменты, — говорит руководитель отдела продаж турфирмы Татьяна Лисенкова — Надеюсь, что это поможет удержать людей.
Но инерцию не так просто переломить. Волгоградцы продолжают переезжать в Москву, Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар. Некоторые покидают родной город из-за климата. За последние десятилетия деградировало защитное зеленое кольцо. И Волгоград стали накрывать пыльные бури. Плюс недостаточная борьба с карантинными растениями приводит к сезонным аллергиям.
— По прогнозным данным на 2026 год, Волгоград может перестать быть миллионником. Нужно работать с молодежью, — сказала «РГ» исполнительный директор Волгоградского областного отделения Русского географического общества Анастасия Сикотинская. — Молодые люди стремятся к большему, им хочется поехать в крупные города, где больше возможностей и денег. Они видят такую картинку в социальных сетях. Пускай Волгоград родной, красивый и значимый для страны, они могут это недостаточно ценить и уезжают для самореализации. Молодые люди ориентируются не на погоду и климат, а на материальные условия.
По данным «Волгоградстат», на 1 января 2025 года в городе проживали 1 012 219 человек. Власти знают о сложной демографической ситуации. Рецепт один — делать город лучше. Программа перспективного развития Волгограда до 2034 года подразумевает финансирование в 1,6 триллиона. Как ответили на наш запрос в мэрии, движение есть по всем фронтам: от строительства школ и модернизации больниц до новых дорог и обновления общественного транспорта.
Важно, и то, что есть прорывные проекты, которые и городской облик изменят к лучшему, и дадут возможность найти себя молодым специалистам. Это историко-культурный туркомплекс, который хотят построить на острове Сарпинский. Это и межуниверситетский кампус «Волга», работа над его созданием уже началась. И аквапарк в пойме реки Царица и технопарк «Сталинград» — там же. В вузах тоже стараются как можно раньше показать перспективы с прибыльным и интересным трудоустройством, чтобы удержать лучших выпускников. Все-таки не у всех чемоданные настроения.
— Сам я родом из Серафимовичского района. Донской казак, сельский паренек. Приехал сюда учиться. Малую родину не забываю, но планирую остаться здесь, — поделился планами на будущее студент третьего курса Владимир Черняев. — Хочу развивать туризм. Волгоград — город с многовековой историей. Туристический поток здесь не иссякает, поэтому я вижу для себя перспективы.
И все-таки работать надо не только с молодежью. Всем, а особенно власти и бизнесу, нужно засучить рукава, чтобы повысить качество жизни всех поколений. Волгоград не должен быть городом нищих патриотов. Тогда и свои останутся, и другие потянутся.