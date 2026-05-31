В Калининграде нелегалы, торгующие летом клубникой, стали ставить за прилавок подростков — мэрия

«Муниципальный контроль с полицией продолжает серию совместных рейдов по нелегальной торговле. Наши коллеги составляли протоколы сразу на четырёх “клубничных точках” и ещё несколько фактов незаконного предпринимательства зафиксировано на уличных прилавках с ширпотребом. Недобросовестные коммерсанты идут на разные уловки. Например, заставляют торговать несовершеннолетних», — пишут власти и отмечают, что после одного такого инцидента им «пришлось подключить к работе инспекцию ПДН».