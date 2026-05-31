В Калининграде нелегалы, торгующие летом клубникой, стали ставить за прилавок подростков — мэрия

Власти полагают, что так взрослые продавцы уходят от проверок и возможных проблем.

В Калининграде нелегальные продавцы клубники стали ставить за прилавок несовершеннолетних, чтобы усложнить работу проверяющих. Об этом администрация города пишет в своём телеграм-канале.

«Муниципальный контроль с полицией продолжает серию совместных рейдов по нелегальной торговле. Наши коллеги составляли протоколы сразу на четырёх “клубничных точках” и ещё несколько фактов незаконного предпринимательства зафиксировано на уличных прилавках с ширпотребом. Недобросовестные коммерсанты идут на разные уловки. Например, заставляют торговать несовершеннолетних», — пишут власти и отмечают, что после одного такого инцидента им «пришлось подключить к работе инспекцию ПДН».

На другой точке продавец повёл себя вызывающе. Участковому пришлось вызвать патруль, а затем и Госавтоинспекцию — всё из-за машины, которую оставили прямо перед светофором у «Спутника».

В мэрии объяснили, что забрать ягоды и фрукты у нелегальных торговцев сложно: это скоропортящийся товар, а как вещдоки его пришлось бы хранить несколько месяцев до суда. После первого предупреждения у нарушителей могут изъять весы, тенты, зонты и другое оборудование.

В Калининграде у Северного вокзала разобрали легендарную овощную палатку, где годами торговали без разрешения. Администрация не раз запрещала продавщице работать на этом месте.

