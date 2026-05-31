Ватерполистки «Буревестника» уступили в Киришах во втором матче финальной серии

Сегодняшний матч в Киришах держал в напряжении практически до финальной сирены. Хозяйки воды начали мощно — 4:1, однако нижегородки не только выровняли положение, но и вышли в счёте вперёд во второй четверти — 7:6, 8:7. И всё же при мощной поддержке трибун действующие чемпионки смогли вырвать победу — 14:12.