Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ватерполистки «Буревестника» уступили в Киришах во втором матче финальной серии

В противостоянии с «КИНЕФом» счёт равный — 1:1.

В Евразийской ватерпольной лиге среди женских команд в финальном противостоянии нижегородского «Буревестника» и клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» счёт в серии до двух побед стал равным — 1:1.

Сегодняшний матч в Киришах держал в напряжении практически до финальной сирены. Хозяйки воды начали мощно — 4:1, однако нижегородки не только выровняли положение, но и вышли в счёте вперёд во второй четверти — 7:6, 8:7. И всё же при мощной поддержке трибун действующие чемпионки смогли вырвать победу — 14:12.

У «Буревестника» мячи забивали: Дарья Клюева — 3, Виктория Гуськова, Дарья Савченко, Мария Данилюк, Владислава Нечаева — по 2, Дарья Бунакова.

Решающий матч за золотые награды пройдёт в нижегородском бассейне «Дельфин» 4 июня.

6+

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше