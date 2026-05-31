The Guardian: Экспериментальная вакцина уничтожила опухоли у части пациентов

Экспериментальная противораковая вакцина «амивантамаб» продемонстрировала полное уничтожение опухолей у некоторых пациентов, при этом заметные изменения стали очевидны в течение нескольких недель. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на медицинских специалистов.
«Амивантамаб» воздействует на рак тремя различными механизмами: она блокирует рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), который способствует росту опухолей, а также протоонкоген MET. Это первое средство для лечения взрослых пациентов с немелкоклеточным раком легких, опухоли которых имеют определенные генетические мутации.
Вакцина была одобрена для использования в США в мае 2021 года и в Европейском Союзе в декабре 2021 года. В исследовании участвовали 11 стран, инъекцию получили пациенты, чей рак не поддавался другим методам лечения. Вакцина была введена 102 пациентам с раком головы и шеи, у 43 из них опухоли уменьшились или полностью исчезли: 28 со значительным уменьшением и 15 с полным исчезновением опухолей. Подобные результаты были также получены у пациентов с раком легких.
— Это беспрецедентно сильный ответ у пациентов, чье заболевание стало резистентным как к химиотерапии, так и к иммунотерапии. Это группа пациентов, для которых варианты лечения крайне ограничены, поэтому видеть такую выраженную пользу — весьма примечательно, — заявил изданию профессор биологической терапии рака в Институте онкологических исследований в Лондоне Кевин Харрингтон.
Исследователи отметили, что в эксперименте участвовали пациенты без плоскоклеточной карциномы, вызванной вирусом папилломы человека (ВПЧ). Это важно, так как рак, не связанный с ВПЧ, обычно труднее поддается лечению.
Пациенты, получавшие вакцину, в среднем прожили 12 с половиной месяцев после начала лечения, несмотря на наличие формы рака с крайне неблагоприятным прогнозом, когда стандартные методы лечения уже не помогали. По словам Харрингтона, достижение такого уровня ремиссии и выживаемости в столь сложной группе пациентов является «значительным шагом вперед».
