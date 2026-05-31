Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский зоопарк перешел на летний режим работы

Посетить его теперь можно до позднего вечера.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июня Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило перешел на летний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Теперь зоопарк будет открыт ежедневно с 8:00 до 23:00.

При этом кассы прекращают работу в 21:00, а павильоны закрываются в 20:45. После закрытия касс территория зоопарка будет работать только на выход посетителей.

Напомним, что 1 июня в зоопарке также пройдет большая праздничная программа, посвященная Дню защиты детей. С 10:00 до 14:00 дети до 16 лет смогут посетить зоопарк бесплатно при предъявлении документа, подтверждающего возраст.