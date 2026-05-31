Новосибирский зоопарк перешел на летний режим работы

С 1 июня Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило перешел на летний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Теперь зоопарк будет открыт ежедневно с 8:00 до 23:00.
При этом кассы прекращают работу в 21:00, а павильоны закрываются в 20:45. После закрытия касс территория зоопарка будет работать только на выход посетителей.
Напомним, что 1 июня в зоопарке также пройдет большая праздничная программа, посвященная Дню защиты детей. С 10:00 до 14:00 дети до 16 лет смогут посетить зоопарк бесплатно при предъявлении документа, подтверждающего возраст.