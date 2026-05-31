Датский премьер Фредериксен снова призвала Европу усилить давление на Россию

Фредериксен обвинила Запад в «завязывании рук» Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европе необходимо усилить давление на Россию с помощью новых санкций. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Gazeta Wyborcza.

По ее словам, давление на Москву должно быть как экономическим, так и политическим. Фредериксен также назвала Украину «первой линией обороны» Европы и призвала продолжать поставки оружия Киеву.

«Мы также должны оказать гораздо большее давление на Россию — как экономическое, так и политическое — путем введения дополнительных санкций», — сказала датский премьер.

Тогда же она добавила, что, мол, Запад заставил Украину «сражаться со связанными за спиной руками». Что имелось в виду — не уточнялось.

Немногим ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия успешно адаптируется к западным санкциям и готова к новым ограничениям. По его словам, экономическое давление не достигает поставленных целей и в итоге бьет по самим инициаторам таких мер. Он также отмечал, что Москва продолжит исходить из собственных интересов.

