31 мая отмечается 80-летие прокуратуры Калининградской области

Сегодня, 31 мая 2026 года, исполняется 80 лет со дня образования прокуратуры Калининградской области. Именно в этот день в 1946 году приказом заместителя Генерального прокурора СССР был утверждён штат областной прокуратуры в составе 35 единиц.
История ведомства началась в исключительно непростых условиях. До середины 1946 года на территории региона отсутствовали правоохранительные органы, что привело к значительному росту преступности. Согласно архивным данным, уже в первый год работы было возбуждено более тысячи уголовных дел. Особую сложность представляла и кадровая ситуация: первому областному прокурору Ивану Гавриловичу Захарову пришлось оперативно решать вопрос с укомплектованием штата, поскольку из 17 районов области пять не имели следователей.
За восемь десятилетий прокуратура Калининградской области прошла большой и славный путь — от становления в послевоенные годы до современного высокопрофессионального ведомства. На каждом историческом этапе работники прокуратуры с честью выполняли поставленные задачи, обеспечивая законность и правопорядок в регионе.
Сегодня коллектив прокуратуры области насчитывает более трёхсот работников. Они ежедневно трудятся над укреплением законности, защищают права и свободы граждан, отстаивают интересы общества и государства. Профессионализм, принципиальность и верность долгу остаются неизменными ориентирами для каждого прокурорского работника.