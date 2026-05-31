31 мая отмечается 80-летие прокуратуры Калининградской области

История ведомства началась в исключительно непростых условиях. До середины 1946 года на территории региона отсутствовали правоохранительные органы, что привело к значительному росту преступности. Согласно архивным данным, уже в первый год работы было возбуждено более тысячи уголовных дел. Особую сложность представляла и кадровая ситуация: первому областному прокурору Ивану Гавриловичу Захарову пришлось оперативно решать вопрос с укомплектованием штата, поскольку из 17 районов области пять не имели следователей.