В Светлом автомобиль «Чанган» врезался в дерево — двое погибли, один в больнице

Трагедия на улице Горького в Светлом произошла ранним воскресным утром, 31 мая, около половины пятого. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Чанган» не справился с управлением, машина вылетела с дороги и на скорости врезалась в придорожное дерево. Удар оказался смертельным для двух человек. Водитель и его 37-летняя пассажирка скончались на месте…