В Светлом автомобиль «Чанган» врезался в дерево — двое погибли, один в больнице

Источник: Янтарный край

Трагедия на улице Горького в Светлом произошла ранним воскресным утром, 31 мая, около половины пятого. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Чанган» не справился с управлением, машина вылетела с дороги и на скорости врезалась в придорожное дерево.

Удар оказался смертельным для двух человек. Водитель и его 37-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Третий человек, находившийся в салоне, — мужчина 40 лет — выжил. С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Прокуратура города Светлого взяла ход проверки на особый контроль. Предстоит установить точные причины случившегося — сыграли ли роль состояние водителя, техническая неисправность автомобиля или неблагоприятные дорожные условия.