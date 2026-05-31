В Светлом автомобиль «Чанган» врезался в дерево: двое погибли, один госпитализирован

По предварительным данным, 34-летний водитель, управляя автомобилем «Чанган», не справился с управлением и допустил наезд на придорожное дерево.
В результате аварии водитель и его 37-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Ещё один пассажир, мужчина 40 лет, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Прокуратура города Светлого контролирует установление всех обстоятельств происшествия, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.