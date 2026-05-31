Канада сенсационно проиграла Норвегии и лишилась бронзы на ЧМ-2026 по хоккею

В норвежской сборной отличились Матиас Эмилио Петтерсен (7-я минута), Стиан Сольберг (33) и Ноа Стеен (64). Команда Канады практически до конца третьего периоды не могла забить ни одной шайбы. Только под конец Роберт Томас сравнял счёт и вывел игру в овертайм.
Последний раз Канада получала золото чемпионата в 2023 году, по числу высоких наград это рекордсмен, но сейчас сборная теряет позиции и несколько лет не может попасть в тройку лидеров.
