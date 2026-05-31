На расселение аварийных домов в Калининграде потребуется 2,7 млрд рублей

До конца года городские власти рассчитывают расселить 16 домов. Однако пока финансирование работ не подтверждено. В настоящее время расселяют три здания на улицах Боткина, 8, Семипалатинская, 76 и Назаровой, 47−49. Горожанам предлагают или новые жилые помещения, или компенсацию стоимости квартир.