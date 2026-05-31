На расселение аварийных домов в Калининграде потребуется 2,7 млрд рублей

На территории Калининграда признаны аварийными 69 многоквартирных домов. Об этом рассказал председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский.
В этих объектах проживают 1300 человек. Больше всего аварийного жилья расположено в Московском районе — 48 домов. При этом на расселение всех зданий потребуется около 2,7 млрд рублей.
До конца года городские власти рассчитывают расселить 16 домов. Однако пока финансирование работ не подтверждено. В настоящее время расселяют три здания на улицах Боткина, 8, Семипалатинская, 76 и Назаровой, 47−49. Горожанам предлагают или новые жилые помещения, или компенсацию стоимости квартир.
Глава администрации Елена Дятлова поручила максимально сократить сроки между расселением и сносом аварийных домов. Такие объекты часто становятся источником повышенной опасности. «Как только выехал последний человек, сразу приступать к демонтажу домов, чтобы не было ситуаций, что подростки заходят в аварийные дома», — заявила Дятлова.