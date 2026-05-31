Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На расселение аварийных домов в Калининграде потребуется 2,7 млрд рублей

Всего непригодными для проживания признали 69 объектов.

На территории Калининграда признаны аварийными 69 многоквартирных домов. Об этом рассказал председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский.

В этих объектах проживают 1300 человек. Больше всего аварийного жилья расположено в Московском районе — 48 домов. При этом на расселение всех зданий потребуется около 2,7 млрд рублей.

До конца года городские власти рассчитывают расселить 16 домов. Однако пока финансирование работ не подтверждено. В настоящее время расселяют три здания на улицах Боткина, 8, Семипалатинская, 76 и Назаровой, 47−49. Горожанам предлагают или новые жилые помещения, или компенсацию стоимости квартир.

Глава администрации Елена Дятлова поручила максимально сократить сроки между расселением и сносом аварийных домов. Такие объекты часто становятся источником повышенной опасности. «Как только выехал последний человек, сразу приступать к демонтажу домов, чтобы не было ситуаций, что подростки заходят в аварийные дома», — заявила Дятлова.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше