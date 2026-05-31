В Ленобласти на летние каникулы трудоустроят свыше 5,5 тыс. подростков

Более 5,5 тыс. школьников и подростков планируется трудоустроить на лето в Ленинградской области, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Работа ведется в соответствии с задачами национального проекта «Кадры».
Ребята будут трудиться в школах, домах культуры, спортивных комплексах, учреждениях благоустройства, молодежных центрах. Всего по региону около 400 организаций готовы принять подростков на работу.
Юноши и девушки будут заниматься уборкой территорий, озеленением, помощью в организации праздников и концертов, работой с документами и мелким ремонтом, фото- и видеосъемкой, ведением соцсетей. Кроме того, школьники смогут стать помощниками вожатых в лагерях.
Уточняется, что помимо зарплаты от организации-работодателя, подростки получат доплату от кадрового центра. Кроме того, на протяжении всего лета с подростками будут работать профконсультанты. В программе — игры, квизы, экскурсии на заводы и предприятия, тестирование на профориентацию.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.