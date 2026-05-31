В Екатеринбурге впервые прошел Кубок Генерального консула КНР по вэйци

Это традиционная китайская настольная игра, более известная в России как го.

Источник: Национальные проекты России

Первый Кубок Генерального консула Китайской Народной Республики по вэйци прошел 23−24 мая в Екатеринбурге в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Вэйци — традиционная китайская стратегическая настольная игра, более известная в России как го. Состязания прошли на базе общественного центра Уральского федерального университета. За награды боролись 85 игроков из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Омской, Московской областей и других регионов России.

«Мы с удовольствием наблюдаем, что с годами все больше россиян узнают и любят вэйци. В настоящее время в России действуют общероссийская и 22 региональные федерации вэйци, число любителей игры превысило 100 тысяч человек. Вэйци стал ярким символом углубляющихся китайско-российских гуманитарных обменов», — отметил генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Ло Шисюн.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.