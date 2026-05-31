В Екатеринбурге впервые прошел Кубок Генерального консула КНР по вэйци

Первый Кубок Генерального консула Китайской Народной Республики по вэйци прошел 23−24 мая в Екатеринбурге в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Вэйци — традиционная китайская стратегическая настольная игра, более известная в России как го. Состязания прошли на базе общественного центра Уральского федерального университета. За награды боролись 85 игроков из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Омской, Московской областей и других регионов России.
«Мы с удовольствием наблюдаем, что с годами все больше россиян узнают и любят вэйци. В настоящее время в России действуют общероссийская и 22 региональные федерации вэйци, число любителей игры превысило 100 тысяч человек. Вэйци стал ярким символом углубляющихся китайско-российских гуманитарных обменов», — отметил генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Ло Шисюн.
