Дзюдоисты из Волгограда завоевали медали всероссийских соревнований

Юные спортсмены из Волгограда завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по дзюдо «Весенние надежды» среди юношей и девушек до 18 лет. Победы атлетов способствуют достижению целей госпрограммы «Спорт России», сообщили в комитете физической культуры и спорта области.
Соревнования прошли на татами Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта 23−24 мая. Участниками стали 495 спортсменов из 22 регионов страны. Ребята из Волгоградского училища олимпийского резерва взяли полный комплект наград.
Дзюдоист Егор Пудовкин выступил в весовой категории до 73 кг. В схватке за бронзу он одержал победу над московским атлетом. Абдул-Керим Шамсадов в категории до 81 кг завоевал серебряную медаль. Алина Щеткина в весовой категории до 57 кг стала чемпионкой соревнований.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.