В Тюменской области расскажут о правовых аспектах землепользования

Серия вебинаров «Правовые основы использования земель сельскохозяйственного назначения и имущества крестьянских (фермерских) хозяйств» пройдет в Тюменской области при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном инвестиционном агентстве.
В первый день, 9 июня, участникам расскажут о грани между личным подсобным хозяйством (ЛПХ) и крестьянским (фермерским) хозяйством (КФХ) и тонкостях ведения бизнеса. Во второй день, 11 июня, проведут беседы о проблемных объектах, грантах и агротуризме. Кроме того, пройдет разбор кейсов участников. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.