Парад духовых оркестров собрал в Петербурге свыше 900 юных музыкантов

III Парад духовых детско-юношеских оркестров прошел 27 мая в Санкт-Петербурге при поддержке национального проекта «Семья». Участие приняли свыше 900 юных музыкантов, сообщили в комитете по культуре Северной столицы.
Парад состоялся утром на Соборной площади Петропавловской крепости. Организатором выступила Санкт‑Петербургская детская школа искусств имени Ю. Х. Темирканова. Музыкальное событие было приурочено к празднованию Дня города — Дня основания Санкт‑Петербурга.
В исторической локации выступили учащиеся образовательных учреждений города и других регионов России. В число участников вошли Сводный детский духовой оркестр «Фанфары Белогорья» и Кронштадтский морской кадетский военный корпус имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. На параде прозвучали произведения русских и советских композиторов, включая Александра Александрова, Василия Соловьева-Седого, Рейнгольда Глиэра и Максима Дунаевского.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.