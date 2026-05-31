С 1 июня в Пулково стартует посадка на рейс по биометрии

С 1 июня 2026 года в аэропорту Пулково запустят регистрацию и посадку на рейс по биометрии. Воздушная гавань Петербурга станет первым аэропортом в стране с таким проектом. С 1 июня технология станет доступна для всех пассажиров, вылетающих из Северной столицы в московское Шереметьево. Биометрия должна ускорить и упростить предполетные процедуры. Это будет особенно актуально уже в ближайшее время — в дни проведения ПМЭФ, когда в город хлынут тысячи участников из Москвы.
— Тестирование прохода через биометрические ворота в Пулково началось еще в 2025 году, — рассказали в пресс-службе аэропорта. — По прогнозам на 2028 год, биометрическими сервисами в Пулково будут пользоваться около 4 миллионов человек.
