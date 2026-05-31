Умер спортивный комментатор Владимир Синицын

Спортивный комментатор Владимир Синицын, которого болельщики называли «голосом снукера» в России, скончался на 75-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца из-за разрыва аорты. Об этом сообщает SHOT.
Трагедия случилась в Германии. Синицын находился в гостях у друзей и играл в бильярд, когда прямо во время партии ему внезапно стало плохо. Комментатора экстренно доставили в больницу, но спасти его врачи не смогли.
Последние годы Синицын постоянно жил в Риге. Он перебрался в Латвию в 2022 году после закрытия российского подразделения телеканала Eurosport.
Помимо комментаторской работы, он был судьёй и владел собственным бильярдным клубом в столице республики.
Ранее сообщалось о смерти актрисы Елены Глебовой.