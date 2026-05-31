В Тюмени прошел форум отельеров и рестораторов Сибири

II Форум отельеров и рестораторов Сибири «Территория эффективности» состоялся 27−28 мая в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени, сообщили в областном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Программа первого дня стартовала с пленарной сессии «Сибирь — территория возможностей: вектор развития туризма и эффективности инвестиций». Спикеры поделились мнением, как сделать из территории туристический продукт, а турпродукт превратить в эффективную модель для регионального бизнеса.
Также на форуме прошли выступления экспертов и дискуссии, где обсуждали оптимизацию бизнеса, повышение эффективности через новые форматы управления персоналом, проекты будущего и многое другое. Еще на мероприятии разбирали реальные кейсы и работало экспо-пространство, где поставщики презентовали услуги для отелей и ресторанов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.