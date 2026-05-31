Фронтмена «Порнофильмов» оштрафовали за неисполнение обязанностей иноагента

Таганский суд Москвы наложил штраф на солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
— Признать Котлярова Владимира Андреевича* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение порядка деятельности иностранного агента в виде распространения информации с использованием СМИ или сети Интернет без указания маркировки иностранного агента), и назначить ему наказание в виде административного штрафа, — говорится в документе.
Согласно информации суда, с октября 2025 года по январь 2026 года Котляров* опубликовал четыре материала в своем Telegram-канале «Володя из Дубны» без указания на то, что они созданы и распространены иностранным агентом или связаны с его деятельностью, говорится в материале.
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* еще в 2023 году. Котляров открыто выступал в поддержку Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории РФ.
*Признан иностранным агентом по решению Минюста.