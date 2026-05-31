В Челябинске выбрали победителей конкурса «Учитель-дефектолог»

Областной конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог — 2026» прошел в Челябинске с 13 по 15 мая в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Участие в конкурсе принимали 17 педагогов — учителей-дефектологов из разных муниципалитетов Челябинской области. По итогам первого дня были определены 10 лучших конкурсантов, которые затем боролись за звание абсолютных победителей в номинациях «Учитель-дефектолог» и «Учитель-логопед». Они проводили мастер-классы, открытые занятия, а также решали профессиональные кейсы.
Абсолютным победителем конкурса в номинации «Учитель-дефектолог» стала Анастасия Пенькова из школы № 20 Магнитогорска, а в номинации «Учитель-логопед» лучшей стала Любовь Щеглакова из школы № 4 Копейска. Лидеры представят регион на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» в 2026 году.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.