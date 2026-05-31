В Челябинской области запустили чат-бот для поиска публичных точек Wi-Fi

Чат-бот в национальном мессенджере «Макс» для поиска публичных точек Wi-Fi запустили в Челябинской области, сообщили в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития региона. Сервис разработан по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Найти новый чат-бот в «Максе» можно, введя в строку поиска название «Wi-Fi Челябинская область» или перейти по ссылке.
Сейчас на карте опубликовано более 900 точек доступа. Чат-бот доступен даже в условиях временных ограничений мобильного интернета. Минцифры региона совместно с операторами связи ранее также актуализировало адреса Wi-Fi на геопортале Челябинской области.
Для подключения к публичной сети пользователю нужно авторизоваться по номеру телефона, через портал «Госуслуги» или иным способом, позволяющим подтвердить личность абонента.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.