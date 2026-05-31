С начала лета волгоградцев ждет сразу несколько важных изменений

Волгоградцы, летящие в отпуск через Москву или выбравшие для отдыха столицы России, могут столкнуться с запущенным в аэропортах экспериментом. С 1 июня в авиагаванях попробуют организовать регистрацию на рейс, проход в зону транспортной безопасности, а также выход на посадку с помощью биометрии. Первой к программе присоединится компания «Аэрофлот», которая предложит пассажирам новую функцию на рейсе «Москва — Санкт-Петербург — Москва». Участие горожан в запущенном эксперименте будет добровольным.