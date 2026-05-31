Российские гимнастки взяли серебро ЧЕ в упражнениях с обручами и булавами

Ранее Life.ru сообщал, что россиянка Яна Заикина стала чемпионкой Европы среди юниорок в упражнении с лентой на турнире в Варне. Она набрала 26,00 балла, опередив украинку Софию Краинскую (25,75) и немку Мелиссу Диет (25,30), замкнувшую тройку призёров. К слову, российская сборная за время соревнований трижды оспаривала оценки, посчитав их заниженными.