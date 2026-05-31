В Воронеже открылась выставка «Женщины Беларуси»

Ключевая идея экспозиции — показать ценность и вклад женщины в историю и современность. Женщина в трактовке белорусских художников предстаёт не только как хранительница очага и мать, но и как движущая сила прогресса, источник вдохновения, символ мудрости и стабильности. В экспозиции подчёркивается, что сегодня женщина легко сочетает профессиональные успехи и заботу о семье. На производстве, в научных лабораториях, в школах и больницах, в сфере культуры и бизнеса, даже в освоении космоса — везде она проявляет острый ум, ответственность и лидерские качества.