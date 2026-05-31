В Воронеже открылась выставка «Женщины Беларуси»

29 мая в выставочном зале воронежского музея-диорамы состоялось открытие художественной выставки «Женщины Беларуси» (0+). Проект реализуется в рамках развития культурного сотрудничества между Воронежской областью и Республикой Беларусь и приурочен к Году белорусской женщины, объявленному в республике в 2026 году. Экспозиция будет работать до 10 июня, так что у воронежцев и гостей города есть почти две недели, чтобы познакомиться с современным белорусским искусством.
Не только хранительница очага.
На открытии собрались представители творческих союзов, деятели культуры, а также все, кому интересно, как тема женщины — хранительницы традиций, труженицы, матери и лидера — раскрывается в живописи и графике белорусских авторов. Организаторами выставки выступили Белорусская конфедерация творческих союзов, Министерство культуры Воронежской области и ЗАО «ГК БелИнжиниринг». Партнёрство направлено на укрепление культурных связей между регионами и обогащение художественного пространства с обеих сторон.
Выставка представляет вниманию воронежского зрителя около 60 работ ведущих белорусских художников. Среди них — произведения признанных мастеров: Юрия Крупёнкова, Екатерины Лысюк, Глеба и Анатолия Отчиков, Тамары Стасевич. Каждый из авторов по-своему интерпретирует тему женственности, предлагая зрителю погрузиться в мир образов, наполненных глубиной, искренностью и неповторимым белорусским колоритом.
Ключевая идея экспозиции — показать ценность и вклад женщины в историю и современность. Женщина в трактовке белорусских художников предстаёт не только как хранительница очага и мать, но и как движущая сила прогресса, источник вдохновения, символ мудрости и стабильности. В экспозиции подчёркивается, что сегодня женщина легко сочетает профессиональные успехи и заботу о семье. На производстве, в научных лабораториях, в школах и больницах, в сфере культуры и бизнеса, даже в освоении космоса — везде она проявляет острый ум, ответственность и лидерские качества.
Художники Беларуси через свои произведения стремятся показать всю полноту и многообразие женской натуры, её внутреннюю силу, духовную глубину и богатую эмоциональную палитру. В экспозиции представлены как классические портреты, так и жанровые композиции, раскрывающие психологизм и высокий уровень живописного мастерства. Зритель может увидеть, как менялась роль белорусских женщин в разные эпохи, чем живёт современная героиня, какие традиции она сохраняет и какое будущее строит.
«Реальность превзошла ожидания».
Отдельного внимания заслуживает то, что на выставке представлены работы художников разных поколений. Разнообразие живописных техник и композиционных решений позволяет проследить, как трансформировался образ женщины в белорусском искусстве — от лирических и камерных зарисовок до монументальных полотен, воспевающих стойкость и достоинство. Многие работы раскрывают темы повседневной жизни, быта, особенностей национального менталитета, а также показывают, как женская энергия и трудолюбие на протяжении столетий формировали облик Беларуси.
На открытии выставки гости отметили, что проект «Женщины Беларуси» даёт возможность не только увидеть искусство соседней страны, но и задуматься об универсальных ценностях, объединяющих женщин разных регионов и поколений.
«Ожидала увидеть что-то привычное — портреты женщин в национальных костюмах, сцены из деревенской жизни. Но реальность превзошла ожидания. Здесь есть и современные городские героини, и сильные психологические работы. Особенно понравилась работа, где женщина идет с дочкой, у которой в руке воздушный шар — картина такая беззаботная и веселая. Чувствуется, что художники подходят с любовью к своей работе. Обязательно приду ещё раз, чтобы рассмотреть всё спокойно, без суеты открытия», — поделилась впечатлениями Анна Егорова, одна из посетительниц выставки.