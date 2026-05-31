В Абзелиловском районе Башкирии школьники узнали правила поведения в лесах

Специалисты Абзелиловского лесничества Республики Башкортостан провели открытые уроки в районных школах в ходе федеральной информационной противопожарной кампании «Останови огонь!», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона. Работа ведется в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие».
На занятиях лесоводы объяснили ребятам правила поведения в лесу в пожароопасный сезон. Особое внимание было уделено алгоритму действий при обнаружении задымления и разъяснению последствий поджогов сухой травы.
Уточняется, что с начала 2026 года в Башкирии проведено уже около 250 аналогичных просветительских мероприятий. Специалисты ведомства подчеркивают, что такие уроки имеют долгосрочный эффект: школьники не только усваивают правила сами, но и становятся проводниками пожарной безопасности в своих семьях.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.