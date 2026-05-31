Ученые объяснили, почему картофель полезнее есть холодным

Картофель способствует поддержанию здоровья сердца, может быть отличным подспорьем при похудении и стал первой сельскохозяйственной культурой, выведенной в космосе. Об этом рассказали ученые из Пермского Политеха.
Ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов отметил, что предки современного картофеля возникли около девяти миллионов лет назад в результате естественного скрещивания предка томата с диким чилийским растением из семейства пасленовых. Именно тогда у растения появилась способность образовывать клубни, позволяющая запасать питательные вещества и выживать в неблагоприятных условиях.
Несмотря на распространенное мнение о низкой пищевой ценности картофеля, он богат сложными углеводами, клетчаткой, белком, витаминами группы B, а также витаминами C, K и PP, калием, фосфором и магнием. Профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская отметила, что один крупный клубень может обеспечить до 40 процентов суточной потребности в витамине C. Кроме того, картофель является одним из лучших источников калия среди обычных продуктов.
Эксперты подчеркивают, что картофель можно есть даже при похудении. Клетчатка способствует длительному чувству насыщения, а витамины группы B участвуют в энергетическом обмене. Наиболее полезные способы приготовления — варка, приготовление на пару и запекание.
Ученые рекомендуют обратить внимание на холодный картофель. После варки и остывания часть содержащегося в нем крахмала превращается в резистентный крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике и действует как пищевые волокна — служит питательной средой для полезной микрофлоры кишечника и предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови. Поэтому салаты с охлажденным картофелем могут быть более полезными, чем, например, горячее пюре, передает «Газета.ру».
Картофель — один из самых универсальных продуктов. Однако многие уверены, что этот овощ нельзя есть при похудении. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой, действительно ли картофель все-таки может помешать сбросить вес.