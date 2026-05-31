Ученые объяснили, почему картофель полезнее есть холодным

Ученые рекомендуют обратить внимание на холодный картофель. После варки и остывания часть содержащегося в нем крахмала превращается в резистентный крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике и действует как пищевые волокна — служит питательной средой для полезной микрофлоры кишечника и предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови. Поэтому салаты с охлажденным картофелем могут быть более полезными, чем, например, горячее пюре, передает «Газета.ру».