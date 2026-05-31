Захарова объяснила, что украли у США космонавты России после оскорблений Келли

Американский сенатор-демократ и бывший астронавт Марк Келли обвинил российских космонавтов в воровстве и поиске виноватых в неудачах. Политик утверждает, что его бывшие коллеги на орбите думали об успешном выполнении миссии «лишь в четвертую очередь». В ответ летчик-космонавт Михаил Корниенко назвал Келли «идиотом» и «пробитым русофобом», а также задался вопросом, что же можно украсть с орбиты? Представитель МИД Мария Захарова же обратила внимание, что космонавты забрали у астронавтов США «лишь победу в космической гонке».