Делегация из Бразилии ознакомилась с работой нижегородского онкодиспансера

Делегация из Бразилии посетила Нижегородский областной клинический онкологический диспансер (НОКОД), сообщили в пресс-службе правительства региона. Медучреждение действует в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В ходе визита представители делегации ознакомились с организацией онкологической помощи в Нижегородской области. Они посетили профильные подразделения диспансера и отделение радиотерапии, оснащенное современным высокотехнологичным оборудованием. В ходе рабочей встречи стороны обсудили современные подходы к организации медпомощи, развитие цифровых технологий в здравоохранении, а также перспективы международного сотрудничества.
Особое внимание уделили перспективам развития медицинской инфраструктуры региона. Гостям представили проект «Город здоровья», предусматривающий создание Центра ядерной медицины на территории Нижегородской области. Реализация проекта позволит расширить возможности диагностики и лечения онкологических заболеваний за счет внедрения современных технологий и установки высокотехнологичного оборудования.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.