Стало известно, что ждет волгоградский «Ротор» в новом сезоне

Оставшийся в Первой лиге волгоградский «Ротор» начнет новый сезон уже в середине июля.

Первый тур стартует 11 июля — дату выносили на голосование и обсуждали со всеми клубами. Завершится чемпионат 30 мая.

В этом году футболистов ждут весьма ощутимые изменения. Так, во время сезона в игровом календаре предусмотрены длительные паузы на время международных матчей. К примеру, волгоградские игроки сделают паузу с 18 сентября по 10 октября, пока сборная России будет участвовать в очередных товарищеских встречах.

Напомним, в итоговом матче волгоградский «Ротор» выиграл у «Акрона», но все-таки не смог пройти в РПЛ. К слову, отмена гола, который мог решить судьбу команды на предстоящий год, вызвала немало вопросов у спортивных блогеров.

— Краткий итог стыков. Беспредел. Видимо, санкционированный. Зачем нужны такие «стыки», если у команд РПЛ есть 12-й игрок со свистком и монитором? Когда в концовке Прокопов, находясь в метре, не увидел, что мяч ушел на угловой, выведя на эмоции Алиева — это либо к окулисту, либо на электрический стул. ФНЛ убивают. И ее болельщиков. В том числе таким календарем. А лига молчит и делает вид, что все хорошо. Развиваемся! — эмоционально написал Сергей Ильев в телеграм-канале «ФНЛ с Ильевым».

После финального свистка сезона в «Роторе» попрощались сразу с несколькими спортсменами. Так, волгоградский клуб.

не продлил контракты с Денисом Фоминым, Анатолием Макаровым и опорным полузащитником Сергеем Макаровым.

Фото Андрея Поручаева.

