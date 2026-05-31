В Сочи 31 мая выпало 50 сантиметров снега

В последние выходные весны на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи выпало около 50 сантиметров снега. Об этом сообщили представители курорта в мессенджере МАКС.
Сильный снегопад наблюдался на вершине Роза Пик на высоте 2320 метров над уровнем моря. По информации курорта, температура воздуха в этом районе опустилась до минус одного градуса.
Видимость на вершине составляет примерно 200 метров, а скорость юго-западного ветра достигает девяти метров в секунду, говорится в публикации.
Непогода обрушилась и на Свердловскую область. Днем ранее несколько человек в Екатеринбурге получили травмы из-за ураганного ветра — одного мужчину снесло вместе с металлическим забором.
До этого в столичном районе Измайлово порывистый ветер снес светофор на одном из перекрестков. Упавшее устройство чуть не задело проходившего мимо человека.
В Астрахани ураганный ветер опрокинул башенный кран. Крановщик, который находился в кабине, погиб. Инцидент произошел в микрорайоне Бабаевского на площадке строящегося жилого комплекса. Следователи проводят проверку по факту нарушений требований охраны труда.