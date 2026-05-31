Мама четверых детей и фитнес-модель: что известно о Николь Ковальчук, покорившей Эверест без кислорода

Жена хоккеиста Ильи Ковальчука, альпинистка Николь Ковальчук, установила новый рекорд. Она первой из россиянок покорила Эверест без кислородного баллона. Что известно о ней и ее достижениях — в материале «Вечерней Москвы».

Что произошло.

42-летняя Николь Ковальчук стала первой россиянкой и 14-й женщиной в мире, которая смогла подняться на вершину горы Эверест без кислородного баллона. Она совершила восхождение в составе экспедиции Elite Exped вместе с непальским альпинистом Нирмалом Пурджой, также известным как Нимсдай.

Высота 8848 метров над уровнем моря считается «зоной смерти», потому что организм в таких условиях работает на пределе своих возможностей, а любая ошибка при восхождении может стать фатальной. Поэтому подъем без кислородного баллона считается одним из сложнейших испытаний на пути к покорению вершины. Представители экспедиционной компании рассказали, что такое восхождение требует многолетней подготовки, опыта и силы воли. Сама же Николь уже не впервые поднимается на Эверест: в 2023 году она уже покоряла эту вершину, но с использованием кислородного баллона, а в этом году решила испытать свои силы и усложнила задачу. Ее супруг, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, уже прокомментировал журналистам успех своей жены:

— Я очень горд и счастлив. Надеюсь, что на этом Николь закончит с восхождениями. Это только мое желание. Уверен, что у нее есть огромный опыт и возможности, чтобы быть полезной обществу и делиться своими знаниями с людьми, но уже на земле. Очень сильно люблю Николь и очень ею горжусь, она молодчина.

Альпинисты застряли на вулкане в Антарктиде: что произошло, где они сейчас и что известно о горе Сидли.

Не всегда занималась альпинизмом.

Николь родилась 14 января 1983 года. В первой половине 2000-х она занималась вокалом, пела в составе группы «Мираж Junior», а до замужества публика знала ее как Николь Амбразайтис. Сегодня Николь не только певица и жена легендарного хоккеиста, но и мама четверых детей, фитнес-модель и альпинистка.

С того момента, как она заинтересовалась экстремальным видом спорта, она покорила все 14 восьмитысячников мира, расположенных в Центральной и Южной Азии, в горных системах Гималаев и Каракорума. Они находятся на территории четырех стран: Непала, Китая (Тибетский автономный район), Индии и Пакистана. Без кислородного баллона она уже покорила вершину Манаслу в Непале. Николь стала второй россиянкой, которой удалось подняться на все 14 восьмитысячников мира. Первой это сделала Анна Пекова в 2024 году.

Какие еще достижения на счету у Николь Ковальчук:

в мае 2025 года покорила свой 14-й восьмитысячник, став 43-м человеком, который смог это сделать;в июне 2025 года выполнила программу «Семь вершин»;нынешний подъем на Эверест без кислородного баллона стал для нее 25-м в составе команды Elite Exped;однажды она уже покоряла без кислорода высочайший стратовулкан Килиманджаро.

Также стало известно, что непальский альпинист Ками Рита Шерпа обновил мировой рекорд. Он поднялся на Эверест в 32-й раз. Об этом сообщила газета Himalayan Times.

А в среду, 20 мая, Telegram-канал Shot сообщил, что более 300 альпинистов, среди которых есть и граждане России, скопились на горе Эверест для восхождения на вершину. На маршруте до вершины «не протолкнуться», говорилось в новости.

