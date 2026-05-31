«Сбер» увидел снижение активности мошенников с начала года

«Сбер» с начала 2026 года наблюдает снижение активности мошенников. Как рассказал в беседе с ТАСС зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, объем средств, которые преступники пытались похитить у клиентов банка, сократился на 30% в годовом выражении.
Он отметил, что речь прежде всего идет о массовых обзвонах преступников от имени известных компаний, правоохранительных органов или государственных структур. «Мы действительно видим важный сдвиг», — сказал зампред правления Сбербанка.
«В Сбере мы фиксируем снижение мошеннической активности: с начала года злоумышленники безуспешно пытались похитить порядка 120 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — около 170 млрд», — рассказал Кузнецов.
Он добавил, что количество мошеннических звонков, по данным операторов связи, снизилось на 20−75%, а количество случаев дистанционного мошенничества по данным МВД за первый квартал 2026 года снизилось на 22,7%.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные операторов заявлял, что за первый квартал 2026 года количество звонков телефонных мошенников уменьшилось на 33−74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Центрального банка, совокупный ущерб от мошеннических действий за первый квартал составил 6,8 млрд руб., в первом квартале прошлого года этот показатель достигал 80 млрд руб.
Несмотря на это, мошенники находят иные способы обмана россиян. 25 мая VK и «Почта Mail» зафиксировали рост числа фишинговых атак, целями которых становятся сотрудники компаний и работники бухгалтерских отделов. А двумя днями ранее в МВД предупредили о новой волне мошенничества, связанного со сдачей ЕГЭ.
