The Guardian: экспериментальная вакцина от рака уничтожила опухоли у пациентов

Экспериментальная вакцина против рака за несколько недель полностью уничтожила опухоли у 15 пациентов с раком головы и шеи, ещё у 28 — значительно их уменьшила. Результаты международного исследования, охватившего 11 стран, профессор Института онкологических исследований в Лондоне Кевин Харрингтон назвал беспрецедентными. Об этом пишет The Guardian.
«Это беспрецедентно сильный ответ у пациентов, чьё заболевание стало резистентным как к химиотерапии, так и к иммунотерапии. Это группа пациентов, для которых варианты лечения крайне ограничены, поэтому видеть такую выраженную пользу — весьма примечательно», — заявил Харрингтон.
В исследовании участвовали 102 человека. Каждый из них до этого прошёл химиотерапию и иммунотерапию, которые к моменту эксперимента уже перестали работать. Препарат воздействует на опухоль сразу тремя способами: блокирует рецептор эпидермального фактора роста, белок MET и задействует иммунную систему.
После введения вакцины пациенты прожили в среднем 12 с половиной месяцев — при прогнозах, которые до этого считались практически безнадёжными. Исполнительный директор Института исследования рака Кристиан Хелин назвал такой уровень ремиссии и выживаемости значительным шагом вперёд. Исследователи полагают, что в будущем вакцина сможет ежегодно помогать тысячам пациентов.
В России с апреля 2026 года в программу ОМС включена онковакцина и метод CAR-T-иммунотерапии.