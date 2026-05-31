The Guardian: экспериментальная вакцина от рака уничтожила опухоли у пациентов

Экспериментальная вакцина против рака за несколько недель полностью уничтожила опухоли у 15 пациентов с раком головы и шеи, ещё у 28 — значительно их уменьшила. Результаты международного исследования, охватившего 11 стран, профессор Института онкологических исследований в Лондоне Кевин Харрингтон назвал беспрецедентными. Об этом пишет The Guardian.