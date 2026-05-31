The Guardian: экспериментальная вакцина от рака уничтожила опухоли у пациентов

Экспериментальная вакцина против рака за несколько недель полностью уничтожила опухоли у 15 пациентов с раком головы и шеи, ещё у 28 — значительно их уменьшила. Результаты международного исследования, охватившего 11 стран, профессор Института онкологических исследований в Лондоне Кевин Харрингтон назвал беспрецедентными. Об этом пишет The Guardian.

«Это беспрецедентно сильный ответ у пациентов, чьё заболевание стало резистентным как к химиотерапии, так и к иммунотерапии. Это группа пациентов, для которых варианты лечения крайне ограничены, поэтому видеть такую выраженную пользу — весьма примечательно», — заявил Харрингтон.

В исследовании участвовали 102 человека. Каждый из них до этого прошёл химиотерапию и иммунотерапию, которые к моменту эксперимента уже перестали работать. Препарат воздействует на опухоль сразу тремя способами: блокирует рецептор эпидермального фактора роста, белок MET и задействует иммунную систему.

После введения вакцины пациенты прожили в среднем 12 с половиной месяцев — при прогнозах, которые до этого считались практически безнадёжными. Исполнительный директор Института исследования рака Кристиан Хелин назвал такой уровень ремиссии и выживаемости значительным шагом вперёд. Исследователи полагают, что в будущем вакцина сможет ежегодно помогать тысячам пациентов.

Препарат уже одобрен для медицинского применения в США с мая 2021 года и в Евросоюзе с декабря того же года.

В России с апреля 2026 года в программу ОМС включена онковакцина и метод CAR-T-иммунотерапии.

