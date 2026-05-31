«Мечтатели» и «крокодил». Полная программа Дня защиты детей 1 июня в Самаре

Журналист samara.aif.ru собрал афишу тематических мероприятий, которые пройдут в этот день в Самаре и области.
Мечты, сказки, волшебство.
Всех юных самарцев, кто мечтает стать супергероем, а также любит рисовать мелом, ждут 1 июня в филиалах музея им. Алабина. Главный офис, Археоцентр, дом-музей М. Фрунзе, дом-музей В. Ленина, Музей модерна предлагают маленьким посетителям и их родителям поучаствовать в программе «Мечтатели» (0+) — мастер-классах и экскурсиях, а также порисовать мелками на асфальте. Старт проекта — в 10:00.
В 11:00 кинотеатр «Художественный» приглашает юных зрителей и взрослых, которых они приведут с собой, на весёлую культурную программу. Их ждут игры и клоунада, музыкальный хит-парад, танцы, показ лучших мультфильмов из анимационного проекта «Гора самоцветов» (0+) — по мотивам сказок народов России. Вход свободный. В Самарском театре кукол 2 июня в 19:00 будет показано музыкальное действо по произведению Б. Шергина «Волшебное Кольцо» (6+). Знакомая многим с детства весёлая сказка о простодушном Ваньке, змее Скарапее, волшебном кольце и о том, что всё будет хорошо.
Книги, краски и «крокодил».
Самарская областная детская библиотека подготовила специальную программу «Пусть всегда будет детство» (6+). В 12:00 откроется творческая студия «Сказочные тени». Её участники смогут прочесть сказки народов России, поиграть в теневой театр. С 14:00 до 17:00 будет работать лотерея-сюрприз «Книга, я тебя знаю!», а в 16:00 начнётся викторина «У солнышка в гостях». В 17:00 читателей приглашают в «Летнюю игротеку» на игру «Литературный крокодил».
В центральной городской библиотеке имени Крупской в 12:00 начнётся игровая программа «Пусть всегда будет солнце!» (6+). Дети познакомятся с правилами безопасного поведения, здорового образа жизни, а также примут участие в викторине по произведениям о каникулах, природе, дружбе и приключениях. Обещают также другие конкурсы и эстафеты.
Самарская городская библиотека № 11 с 12:00 до 13:00 также проведёт литературно-творческий час «Пусть всегда будет солнце» (6+). Гости примут участие в играх и викторинах, посвященных лету: отгадают загадки и поиграют в игру «Что бывает летом». Также можно будет познакомиться с экспозицией книжной выставки «Солнечные страницы детства».
С 1 по 5 июня в самарском филиале Третьяковской галереи стартует первая смена летних каникул, посвященная живописи для детей 7−12 лет (6+). Юные художники узнают о многообразии техник и стилей мировой живописи. Каждый день будет посвящён новому течению.
В программе — творческие мастер-классы, беседы об искусстве, путешествия по Фабрике-кухне, подвижные игры на свежем воздухе и много других полезных и занимательных активностей. У каждого участника появится собственная коллекция художественных произведений в разных стилях.
Приятный сюрприз.
1 июня станет днём бесплатного посещения областных музеев. Для посетителей откроются основные экспозиции музея имени Алабина, Музея модерна, дома-музея В. Ленина, дома-музея М. Фрунзе, Археоцентра и Самарского областного художественного музея.