«Мечтатели» и «крокодил». Полная программа Дня защиты детей 1 июня в Самаре

В 11:00 кинотеатр «Художественный» приглашает юных зрителей и взрослых, которых они приведут с собой, на весёлую культурную программу. Их ждут игры и клоунада, музыкальный хит-парад, танцы, показ лучших мультфильмов из анимационного проекта «Гора самоцветов» (0+) — по мотивам сказок народов России. Вход свободный. В Самарском театре кукол 2 июня в 19:00 будет показано музыкальное действо по произведению Б. Шергина «Волшебное Кольцо» (6+). Знакомая многим с детства весёлая сказка о простодушном Ваньке, змее Скарапее, волшебном кольце и о том, что всё будет хорошо.