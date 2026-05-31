Обещавшая Сафонову «жаркие ночи» порноактриса ответила жене голкипера

Порноактриса Мэри Рок, которая пообещала вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову столько «жарких ночей», сколько тот сделает сейвов в финале Лиги Чемпионов, прокомментировала победу клуба и ответила супруге голкипера. Об этом пишет Sport24.
— Я очень рада, что матч закончился победой «ПСЖ» и Сафонова, даже несмотря на отсутствие сейвов. Реакция жены Матвея на мое предложение? Отлично. Все поняли, что это была шутка, — приводят слова Рок в материале.
Французский клуб «ПСЖ» в субботу, 30 мая, одержал победу над английским «Арсеналом» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Матч закончился со счетом 1:1 (4:3 пенальти). В итоге Сафонов не сделал ни одного сейва, но его супруга Марина связала это с предложением Рок.
Утром 31 мая сообщалось о задержании 416 человек во время погромов после футбольного матча. Тогда в ходе беспорядков пострадали семь сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, поступила информация о поджоге грузовика в районе Елисейских Полей в Париже, повреждении городской инфраструктуры и многочисленных поджогах мусорных контейнеров.