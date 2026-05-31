Обещавшая Сафонову «жаркие ночи» порноактриса ответила жене голкипера

Утром 31 мая сообщалось о задержании 416 человек во время погромов после футбольного матча. Тогда в ходе беспорядков пострадали семь сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, поступила информация о поджоге грузовика в районе Елисейских Полей в Париже, повреждении городской инфраструктуры и многочисленных поджогах мусорных контейнеров.