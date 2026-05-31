В театре кукол открылась юбилейная выставка Елены Луценко

Вечером 28 мая Воронежский театр кукол стал местом настоящего торжества искусства и мастерства. Здесь состоялось открытие персональной выставки главного художника театра Елены Леонидовны Луценко, приуроченной к её 75-летию. Экспозиция получила название «Куклы — это серьезно» (0+), и уже с порога становилось ясно: ирония здесь соседствует с глубоким уважением к ремеслу.
Выставка и свободное знакомство с куклами.
Мероприятие привлекло внимание множества зрителей — среди них были семьи с детьми разного возраста, начиная от двухлетних малышей. В фойе играла приятная музыка, создавая атмосферу радости и волшебства. Мягкий свет, продуманный декор — всё располагало к неспешному разговору и подчёркивало значимость события.
Организаторы не стали сразу вести гостей по строгому маршруту. Сначала всем дали время самостоятельно осмотреть экспонаты. И это было правильно: экспозиция оказалась настолько разнообразной, что каждый находил что-то своё.
Куклы, созданные Еленой Луценко, восхищают детализированностью и выразительностью. Вот эскизы сценографии к спектаклю по поэме Джорджа Байрона (1997 год) — они поражают графической строгостью и почти романтической мрачностью. Рядом — куклы из постановки «Пионки» (4+, 1993) по сказке Коллоуда (режиссёр М. Розенманн). Пионки и Сверчок выглядят трогательно и чуть старомодно, как ожившие иллюстрации из детства.
А вот совсем другая стилистика: эскиз куклы Предомкова к спектаклю «Белый Бим Черное ухо» (12+) по повести Гавриила Троепольского (2000 год, режиссёр Р. Виндерман). Здесь нет места сентиментальности — только боль и правда, переданные через пластику кукольного лица. Особое внимание привлекли экспонаты из «Винни-Пуха и всех-всех-всех» (6+, 2004, по повести А. Милна, режиссёр В. Шадский). Кролик на эскизе — узнаваемый, характерный, с явным юмором.
Самые внимательные зрители заметили работы, датированные 1984 годом, — эскизы сценографии и кукол к спектаклю «Смерть Тарелкина» (12+) по пьесе Сухово-Кобылина (режиссёр В. Шрайман). Это уже взрослый, гротескный театр, где кукла превращается в философский инструмент. А рядом — целая компания из «Белоснежки и семи гномов» (6+, 1987, режиссёр В. Вольховский): эти куклы помнят ещё советскую сцену, но выглядят так, будто сделаны вчера. И «Дон Жуан» (16+) 1997 года по поэме Байрона (режиссёр М. Розенманн) — куклы, полные страсти и иронии.
Каждая фигурка словно оживает благодаря мастерству художницы, передавая эмоции и характер персонажей театральных постановок. Переходя от витрины к витрине, гости совершили путешествие по сорока годам творчества Елены Луценко.
Ожившие куклы.
Особенностью вечера стало уникальное представление, подготовленное актёрами театра специально для юбиляра. Свет в фойе приглушили, и началось самое неожиданное. Актёры — те, кто обычно остаётся за ширмой — вышли к публике от лица кукол, созданных Луценко. Это был маленький спектакль. Куклы «оживали» в руках артистов, говорили голосами своих героев, поздравляли именинницу. Дети замерли, взрослые улыбались. Создавалось полное ощущение, что перчаточные и тростевые персонажи сами пришли поблагодарить своего художника. Представление длилось недолго, но каждый номер попадал точно в цель — вызывая то смех, то тихое «ах». Это выступление стало ярким примером того, насколько глубоко искусство театра связано с жизнью каждого персонажа, воплощённого руками талантливого мастера.
Путь в искусстве.
Когда аплодисменты стихли, в центр зала пригласили саму виновницу торжества. Елена Леонидовна не стала читать длинных благодарственных речей, а просто и искренне рассказала о своем пути, поделилась воспоминаниями о любви к своему делу и преданности театру.
Увлечение театром началось ещё в детстве. Мастер вспоминала, как в шестидесятые годы в каждом дворе создавались свои театры, и дети играли спектакли для соседей и друзей. Позже она решила стать режиссёром, но судьба привела её в художественное училище имени Грекова, где она выбрала отделение театральных художников. Пройдя практику в различных театрах, она поняла, что именно кукольный театр стал её призванием.
Свою первую куклу Елена Леонидовна создала, работая над дипломным спектаклем «Алёшкины сказки». Затем последовали многочисленные постановки, каждая из которых отражала её творческий потенциал и любовь к искусству. Работа в Челябинске и Воронеже позволила ей реализовать множество интересных проектов, включая спектакли «Собачье сердце» (12+) и «Дама с камелиями» (16+).
Елена Луценко подчеркнула, что создание спектакля — это коллективный труд, где каждый участник важен.
«Режиссёр является стержнем, на который нанизывается весь процесс, а художник, актёр и остальные члены команды выступают помощниками в реализации режиссёрского замысла. Когда все участники понимают друг друга и работают вместе — тогда и получается настоящий спектакль», — поделилась она.
По мнению Елены Леонидовны, работа в Воронеже ознаменовала начало «золотого века» для местного театра кукол. Под руководством Валерия Васильевича Шварца был создан ряд ярких постановок, которые стали визитной карточкой театра. Среди них — «Белоснежка и семь гномов», «Маленький принц» (0+) и многие другие. Эти спектакли позволили раскрыть таланты местных артистов и привлечь внимание широкой аудитории.
Художница также рассказала, что каждый созданный ею персонаж имеет свою индивидуальность и характер. Она стремится передать смысл спектакля через каждую деталь — будь то материал, техника исполнения или внешний вид куклы. Важно, чтобы каждое творческое решение служило общей идее постановки.
Её искренние слова тронули сердца присутствующих, показав глубину привязанности к каждому персонажу, созданному её руками.
Признание заслуг и финал вечера.
Театр кукол высоко ценит многолетний вклад Елены Леонидовны в развитие театрального искусства. За почти сорокалетнюю работу она создала множество уникальных спектаклей, эскизы и костюмы которых представлены на выставке. Артисты театра выразили благодарность за её труд и пожелали дальнейших творческих успехов.
Выставка «Куклы — это серьёзно» не только демонстрирует высокое мастерство Елены Луценко, но и напоминает о важности сохранения традиций театрального искусства. Этот вечер стал настоящим праздником для всех любителей театра и прекрасного, оставив незабываемые впечатления у каждого посетителя.