В театре кукол открылась юбилейная выставка Елены Луценко

Особенностью вечера стало уникальное представление, подготовленное актёрами театра специально для юбиляра. Свет в фойе приглушили, и началось самое неожиданное. Актёры — те, кто обычно остаётся за ширмой — вышли к публике от лица кукол, созданных Луценко. Это был маленький спектакль. Куклы «оживали» в руках артистов, говорили голосами своих героев, поздравляли именинницу. Дети замерли, взрослые улыбались. Создавалось полное ощущение, что перчаточные и тростевые персонажи сами пришли поблагодарить своего художника. Представление длилось недолго, но каждый номер попадал точно в цель — вызывая то смех, то тихое «ах». Это выступление стало ярким примером того, насколько глубоко искусство театра связано с жизнью каждого персонажа, воплощённого руками талантливого мастера.