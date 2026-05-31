The Guardian: Новая вакцина уничтожила опухоли у пациентов с резистентным раком

Ранее российские врачи приступили к вакцинации онкобольных по новой методике — первые пять пациентов уже получили персонализированный пептидный препарат «Онкопепт» от колоректального рака (злокачественной опухоли толстой и прямой кишки) и начали лечение, а в ближайшее время терапию ожидают ещё 35 пациентов. Первые результаты эффективности станут известны в ближайшие месяцы, и в случае успеха российская разработка может стать мировым прорывом, сравнимым с вакциной от рака лёгкого.