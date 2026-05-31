«Кто отвечает за эти раздолбанные квадраты?»: в Калининграде женщина разбила колени, ступив на плохую тактильную плитку

В Калининграде 58-летняя местная жительница разбила колени, когда вышла из троллейбуса и наступила на разбитую тактильную плитку. Об этом читательница Елена рассказала «Клопс» в воскресенье, 31 мая.
Всё произошло около 19:30 на остановке на улице Озерова. Женщина попала ногой в неровности на жёлтой плитке, подвернула стопу и упала навзничь.
Больше всего испугалась, что разобью лицо, но разбила колени, и от такого падения сотряслась голова. Теперь жутко болит. Кто отвечает за эти раздолбанные жёлтые квадраты на остановках?" — посетовала Елена.
Калининградка добавила, что рядом сидели подростки, однако никто не подошёл, чтобы помочь ей подняться. Пассажиры и водитель троллейбуса, по её словам, тоже не отреагировали: транспорт немного постоял и уехал.
Городские власти уверяют, что тактильную плитку в Калининграде проверяют каждый год. Повреждённые элементы, по их словам, меняют по гарантии.