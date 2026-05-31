Россияне выиграли два «золота» на этапе КМ по спортивной акробатике

Ксения Красивская, Лилия Боталова и Анна Астафьева показали второй результат в соревнованиях женских групп, Светлана Филипьева и Василиса Гаврилина — третий в соревновании женских пар. Иван Дерендяев и Матвей Черных завоевали «серебро» в соревновании мужских пар, Артур Кованов и Александр Дьяконов — «бронзу» в той же дисциплине.