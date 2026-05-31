Мирра Андреева прошла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026

Первая ракетка мира Янник Синнер в четверг, 28 мая, проиграл третий и четвертый сеты аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло со счетом 5:7 и 1:6 в матче второго круга Открытого чемпионата Франции 2026 года. Первые два сета Синнер выиграл со счетом 6:3 и 6:2 соответственно, но во время третьей партии при подаче на матч почувствовал головокружение и рвоту, из-за чего уходил с корта для получения медицинской помощи. После этого он упустил победный счет и позволил сопернику сравняться в счете.