Мирра Андреева прошла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева, прошла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026 года. В четвертом круге она одержала победу над швейцаркой Хиль Белен Тайхман (170-я в мировом рейтинге) со счетом 6:3, 6:2.
Матч длился 1 час и 24 минуты. В ходе игры Андреева сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. У Тайхман был один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.
Таким образом, Андреева третий год подряд выходит в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В борьбе за выход в полуфинал она встретится с 36-летней румынской теннисисткой Сораной Кырстей.
Первая ракетка мира Янник Синнер в четверг, 28 мая, проиграл третий и четвертый сеты аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло со счетом 5:7 и 1:6 в матче второго круга Открытого чемпионата Франции 2026 года. Первые два сета Синнер выиграл со счетом 6:3 и 6:2 соответственно, но во время третьей партии при подаче на матч почувствовал головокружение и рвоту, из-за чего уходил с корта для получения медицинской помощи. После этого он упустил победный счет и позволил сопернику сравняться в счете.