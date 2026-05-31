Тренер «Пермских медведей» Бузмаков подвёл итоги сезона гандбольного клуба

Гандбольный клуб «Пермские медведи» занял третье место в чемпионате Российской гандбольной Суперлиги 2025/26 гг. В серии «за бронзу», продолжавшейся до двух побед одной из команд, пермские гандболисты дважды обыграли команду «Чеховские медведи» со счётом 32:31 у себя дома и 33:22 в гостях. Сезон для команды окончен, 2 июня у игроков начинается отпуск.