Тренер «Пермских медведей» Бузмаков подвёл итоги сезона гандбольного клуба

Наставник «Пермских медведей» Валентин Бузмаков рассказал об итогах сезона сайту perm.aif.ru.
Гандбольный клуб «Пермские медведи» занял третье место в чемпионате Российской гандбольной Суперлиги 2025/26 гг. В серии «за бронзу», продолжавшейся до двух побед одной из команд, пермские гандболисты дважды обыграли команду «Чеховские медведи» со счётом 32:31 у себя дома и 33:22 в гостях. Сезон для команды окончен, 2 июня у игроков начинается отпуск.
«Сезон провели очень достойно. Игроки, тренерский штаб, администрация клуба хорошо поработали», — сказал главный тренер ГК «Пермские медведи» Валентин Бузмаков.
По его словам, выступление в чемпионате получилось успешным в том числе благодаря тому, что раскрылись и заиграли сильнее молодые игроки. Это — Никита Ручаев, Даниил Мерц, Андрей Волхонский.
«Наша молодёжь из системы клуба вышла на ведущие роли. Даниил Мерц, считаю, стал открытием сезона», — резюмировал Бузмаков.
