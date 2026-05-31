Тренер «Пермских медведей» Бузмаков подвёл итоги сезона гандбольного клуба

Команда выиграла бронзовые медали чемпионата России.

Наставник «Пермских медведей» Валентин Бузмаков рассказал об итогах сезона сайту perm.aif.ru.

Гандбольный клуб «Пермские медведи» занял третье место в чемпионате Российской гандбольной Суперлиги 2025/26 гг. В серии «за бронзу», продолжавшейся до двух побед одной из команд, пермские гандболисты дважды обыграли команду «Чеховские медведи» со счётом 32:31 у себя дома и 33:22 в гостях. Сезон для команды окончен, 2 июня у игроков начинается отпуск.

«Сезон провели очень достойно. Игроки, тренерский штаб, администрация клуба хорошо поработали», — сказал главный тренер ГК «Пермские медведи» Валентин Бузмаков.

По его словам, выступление в чемпионате получилось успешным в том числе благодаря тому, что раскрылись и заиграли сильнее молодые игроки. Это — Никита Ручаев, Даниил Мерц, Андрей Волхонский.

«Наша молодёжь из системы клуба вышла на ведущие роли. Даниил Мерц, считаю, стал открытием сезона», — резюмировал Бузмаков.

