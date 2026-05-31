Зеленский заявил о возможных ударах РФ «сегодня или завтра ночью»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы планирует нанести удары по Украине «сегодня или завтра ночью» — то есть в ночь на 1 или 2 июня. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в эфире телеканала CBS News.
— Мы полагаем, что сегодня ночью или завтра ночью нас ждет масштабная атака с российской стороны с применением беспилотников, крылатых и баллистических ракет, — сказал Зеленский.
Официального подтверждения этой информации со стороны Министерства обороны РФ не поступало.
24 мая армия страны нанесла массированный удар по украинским военным объектам с использованием ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Позднее украинские СМИ сообщили, что системам ПВО страны не удалось отразить ночной удар российских ракет по Киеву и Киевской области. Атака была ответом на удары украинской армии по гражданским объектам.
Украинские военные нанесли удар по территории общежития в Старобельске в ночь с 21 на 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 учащихся и один работник. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».