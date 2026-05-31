В Воронеже начался XV Платоновский фестиваль искусств

В Воронеже стартовал XV Международный Платоновский фестиваль искусств (16+).
По традиции открыли его уличные театры: 30 и 31 мая они бесплатно представили свои программы в парке «Алые паруса». В этом году в Воронеж из разных уголков России и мира приехали 16 театральных коллективов и два сольных артиста. Для гостей подготовили пластические постановки, клоунаду, комедийные перформансы, акробатические номера, творческие встречи, выставки картин.
«Сильнее всего поразило выступление театра “Вокруг” из Питера, оно было очень ярким, живым и вызвало много положительных эмоций у зрителей. Ещё нам очень понравился уличный театр на ходулях — выступление было смешным и позитивным, и особенно удивило детей на фестивале», — поделилась впечатлениями гостья мероприятия Арина Застрожнова.
Платоновский фестиваль продлится месяц — до 28 июня. Помимо постановок уличных театров, зрителей ждут спектакли российских и зарубежных театральных коллективов, концерты, творческие встречи и традиционная книжная ярмарка на Советской площади. Выступления пройдут не только в Воронеже, но и в Белом Колодце, а также в Рамони, в дворце Ольденбургских.