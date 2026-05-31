Очередь на въезд в Россию выстроилась на эстонской границе

На контрольно-пропускном пункте в Нарве, Эстония, образовалась большая очередь желающих пересечь границу и попасть в российский Ивангород. Об этом сообщает РИА Новости.
Камеры внешнего видеонаблюдения зафиксировали скопление людей на границе.
На опубликованных видео можно увидеть несколько десятков человек, многие стоят с чемоданами. Кроме того, на прилегающей парковке скопилось около 70 автомобилей, говорится в материале.
На этой неделе эстонская пограничная служба призвала отказаться от использования Google Maps при навигации по реке Нарве, разделяющей Эстонию и Россию. Начальник пограничного пункта в Нарве Регина Кукк рассказала, что некорректное отображение границы в приложении привело к нескольким случаям непреднамеренного проникновения на российскую территорию.
Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна в августе 2024 года пожаловался, что Москва никак не отреагировала на предложение Таллина насчет измерения дна пограничной Нарвы, чтобы четко обозначить судоходные пути. Уже в конце мая того же года МВД Эстонии заявило, что российские пограничники якобы сняли буи на реке, которые разграничивают судоходные пути.