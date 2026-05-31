Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трёх самых опасных пляжах Балтийска выставят дополнительные спасательные посты

Контроль усилят в районах Павлово, Мечниково и арт-деревни «Витланд».

Этим летом в Балтийске откроют дополнительные спасательные посты на пляжах в Павлово, Мечниково и арт-деревне «Витланд». Об этом глава муниципального округа Нина Фёдорова написала на своей странице «ВКонтакте».

«Этим летом мы ожидаем увеличения туристического потока, а значит, рисков становится больше. Обсудили готовность пляжей. К сожалению, в прошлом году на побережье Балтийска погиб один человек. Трагедия произошла в районе Мечниково, на необорудованном пляже. Печальная статистика подтверждает: районы Павлово, Мечниково и Витланда остаются самыми опасными. Этим летом открываем там дополнительные спасательные посты», — говорится в сообщении.

За безопасностью отдыхающих планируют следить вместе с МЧС, полицией, казачеством и отрядом гражданской защиты. Власти также напомнили о штрафах: за купание в неположенном месте могут выписать штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

29 мая власти Балтийска заявили, что открыть официальный пляж у арт-деревни «Витланд» пока не получается. С собственниками ведут переговоры, но дело движется «неохотно».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше