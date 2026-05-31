На трёх самых опасных пляжах Балтийска выставят дополнительные спасательные посты

Этим летом в Балтийске откроют дополнительные спасательные посты на пляжах в Павлово, Мечниково и арт-деревне «Витланд». Об этом глава муниципального округа Нина Фёдорова написала на своей странице «ВКонтакте».
«Этим летом мы ожидаем увеличения туристического потока, а значит, рисков становится больше. Обсудили готовность пляжей. К сожалению, в прошлом году на побережье Балтийска погиб один человек. Трагедия произошла в районе Мечниково, на необорудованном пляже. Печальная статистика подтверждает: районы Павлово, Мечниково и Витланда остаются самыми опасными. Этим летом открываем там дополнительные спасательные посты», — говорится в сообщении.
За безопасностью отдыхающих планируют следить вместе с МЧС, полицией, казачеством и отрядом гражданской защиты. Власти также напомнили о штрафах: за купание в неположенном месте могут выписать штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
29 мая власти Балтийска заявили, что открыть официальный пляж у арт-деревни «Витланд» пока не получается. С собственниками ведут переговоры, но дело движется «неохотно».