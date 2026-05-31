На трёх самых опасных пляжах Балтийска выставят дополнительные спасательные посты

«Этим летом мы ожидаем увеличения туристического потока, а значит, рисков становится больше. Обсудили готовность пляжей. К сожалению, в прошлом году на побережье Балтийска погиб один человек. Трагедия произошла в районе Мечниково, на необорудованном пляже. Печальная статистика подтверждает: районы Павлово, Мечниково и Витланда остаются самыми опасными. Этим летом открываем там дополнительные спасательные посты», — говорится в сообщении.