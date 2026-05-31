Guardian: Экспериментальная вакцина от рака уничтожила опухоли 15 пациентов

Экспериментальная вакцина «Амивантамаб» полностью уничтожила опухоли у 15 из 102 пациентов с раком головы и шеи, сообщает британская The Guardian. Значительные изменения наблюдались у 43 пациентов, из которых 28 имели уменьшившиеся опухоли, а 15 — полное исчезновение.
«Это беспрецедентно сильный ответ у пациентов, чье заболевание стало резистентным как к химиотерапии, так и к иммунотерапии. Это группа пациентов, для которых варианты лечения крайне ограничены, поэтому видеть такую выраженную пользу — весьма примечательно», — говорит профессор биологической терапии рака в Институте онкологических исследований в Лондоне (ICR) Кевин Харрингтон.
У пациентов с раком легких результаты были аналогичными. Вакцина показала эффективность в лечении опухолей, устойчивых к другим методам. Ученые подчеркивают важность результатов для пациентов без плоскоклеточной карциномы, вызванной ВПЧ, так как такие формы рака обычно труднее лечить.
Средняя выживаемость пациентов составила 12,5 месяца несмотря на неблагоприятный прогноз. Врачи назвали это значительным шагом вперед.
