Макрон принял Сафонова и игроков ПСЖ после победы в Лиге чемпионов

Российский голкипер Матвей Сафонов также принял участие в торжественном приеме. Для 27-летнего вратаря этот сезон стал одним из самых успешных в карьере. Летом 2024 года он перешел в ПСЖ, а уже спустя два года стал двукратным победителем Лиги чемпионов в составе французского гранда.