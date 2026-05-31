Макрон принял Сафонова и игроков ПСЖ после победы в Лиге чемпионов

Эмманюэль Макрон принял Матвея Сафонова и игроков ПСЖ в Елисейском дворце после победы французского клуба в Лиге чемпионов.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце футболистов и тренерский штаб «Пари Сен-Жермен» после победы команды в Лиге чемпионов. На встрече присутствовал и российский вратарь Матвей Сафонов.

Парижский клуб накануне стал победителем главного клубного турнира Европы, обыграв в финале лондонский «Арсенал». Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты ПСЖ.

Макрон поздравил команду с успехом и назвал парижский клуб величайшей командой Европы. По словам французского лидера, игроки заставили болельщиков переживать до последних секунд финала.

После выступления президента состоялась общая фотосессия с футболистами и тренерским штабом клуба.

Российский голкипер Матвей Сафонов также принял участие в торжественном приеме. Для 27-летнего вратаря этот сезон стал одним из самых успешных в карьере. Летом 2024 года он перешел в ПСЖ, а уже спустя два года стал двукратным победителем Лиги чемпионов в составе французского гранда.

После финала Сафонов поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом.

«Не вижу ни одной причины останавливаться. Для меня есть только одна дорога — к новым победам и свершениям», — написал российский вратарь в социальных сетях.

Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше