Новая вакцина против рака уничтожила опухоли у 15 тяжелобольных пациентов

Экспериментальная трёхкомпонентная вакцина амивантамаб может полностью уничтожать опухоли у онкобольных, которые перестали реагировать на химио- и иммунотерапию, заявил профессор Института исследований рака в Лондоне Кевин Харрингтон, слова которого приводит The Guardian.
Препарат, возможно, будет помогать тысячам пациентов ежегодно.
В международном исследовании приняли участие 102 человека из 11 стран с раком головы и шеи (шестое место в мире по распространённости). У 43 участников опухоли уменьшились или исчезли, причём у 15 из них — полностью, и это произошло уже через несколько недель.
«Это невероятно сильный ответ у пациентов, для которых варианты лечения крайне ограничены», — сказал Харрингтон, добавив, что подобные результаты были получены и при раке лёгких.
Препарат блокирует белок EGFR, стимулирующий рост опухолей, и одновременно запускает иммунную систему. В отличие от многих противораковых лекарств, амивантамаб вводится под кожу, а не внутривенно. Большая часть побочных эффектов были слабыми или умеренными. Только у каждого десятого пациента терапию пришлось прервать.
