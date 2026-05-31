Движение на Сокольнической линии вводят в график после задымления

Ранее СМИ писали, что на станции «Сокольники» произошло задымление в одном из поездов. Пассажиров оперативно вывели из состава, на место прибыли экстренные службы. Движение от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» временно остановили, в обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами из-за снятия напряжения.